Разрушения крыла Ту-154 Качиньского носят следы взрыва, утверждают в Польше

ВАРШАВА, 9 авг — РИА Новости. Новая польская комиссия, которая расследует обстоятельства катастрофы Ту-154 под Смоленском, в которой в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский, пришла к выводу, что разрушения крыла самолета носят следы взрыва, говорится в заявлении пресс-службы комиссии.

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли. Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

"Во время последнего пленарного заседания Комиссии, возглавляемой Казимежем Новачиком, согласована позиция в вопросе времени и первичных причин разрушения левого крыла Ту-154М", — говорится в заявлении.

Комиссия считает, что "разрушение левого крыла Ту-154М не было инициировано столкновением с березой". "Разрушение крыла началось перед березой", — говорится в заявлении.

Комиссия пришла к выводу, что "многочисленные разрушения левого крыла самолета Ту-154М носят следы взрыва", говорится в заявлении.

Ранее председатель технической комиссии МАК по расследованию катастрофы Алексей Морозов в интервью РИА Новости заявил, что никаких признаков воздействия взрывчатых веществ на Ту-154 нет. Он подчеркнул, что при катастрофе в Смоленске ни характер разброса обломков, ни их состояние не подтверждают версии взрыва на борту или разрушения судна в воздухе до столкновения с препятствием. Он напомнил, что основная причина катастрофы — снижение борта ниже безопасной высоты, и как следствие — столкновение с деревом.

Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии.