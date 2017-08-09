Эксперт назвал возможную причину гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года

ДОНЕЦК, 9 авг — РИА Новости. Причиной гибели людей в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года стало, вероятнее всего, использование хлороформа, который при пожаре трансформировался в фосген — отравляющие боевое вещество, заявил Сергей Искрук, представившийся криминалистом, участвовавшем в расследовании причин трагедии в Одессе 2 мая 2014 года.

"Сопоставив все факторы… можно прийти к выводу о том, что в данном случае использовался хлороформ, который под воздействием огня трансформировался в фосген — боевое отравляющее вещество", — рассказал Искрук.

По его словам, после того, как он дал свое заключение о причинах гибели людей, на него начали оказывать давление правоохранительные органы Украины и националистические подразделения.

"Я был вызван в прокуратуру, где сказали, что нужно переписать, так как выводы экспертизы неправильные. Я отказался. Через время на меня начали воздействовать физически", — сказал Искрук.

После угроз и нескольких нападений на него он покинул территорию Украины.

После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли.

Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть — в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 — на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.