Эксперт назвал возможную причину гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года

ДОНЕЦК, 9 авг — РИА Новости. Причиной гибели людей в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года стало, вероятнее всего, использование хлороформа, который при пожаре трансформировался в фосген — отравляющие боевое вещество, заявил Сергей Искрук, представившийся криминалистом, участвовавшем в расследовании причин трагедии в Одессе 2 мая 2014 года.
По его словам, после того, как он дал свое заключение о причинах гибели людей, на него начали оказывать давление правоохранительные органы Украины и националистические подразделения.
"Я был вызван в прокуратуру, где сказали, что нужно переписать, так как выводы экспертизы неправильные. Я отказался. Через время на меня начали воздействовать физически", — сказал Искрук.
После угроз и нескольких нападений на него он покинул территорию Украины.
Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть — в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 — на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.