В Швеции водитель в возрасте 84 лет задавила старушку, перепутав педали

СТОКГОЛЬМ, 9 авг – РИА Новости, Людмила Божко. В Стокгольме 84-летняя водитель, перепутав педали, наехала на трех пешеходов, в результате погибла 90-летняя женщина, сообщает шведское телевидение SVT.

"Мы можем подтвердить, что один человек погиб и родственники оповещены", — сказала SVT представитель полиции Хелена Марелиус.

Инцидент произошел днем во вторник близ поликлиники в микрорайоне Хёгдален на юге Стокгольма. Пытаясь припарковать машину, шведка перепутала педали, и из-за чего машина сдала назад, наехала на двери поликлиники и находившихся там троих людей.

Двое из пострадавших по-прежнему находятся в больнице, полученные ими травмы не расцениваются опасными для жизни.

Полиция сразу после произошедшего подчеркнула, что этот случай наезда машины на пешехода – несчастный случай, а не теракт.