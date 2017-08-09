Проблема КНДР должна быть решена мирными средствами, считают в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 9 авг – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз считает, что проблема КНДР должна быть решена мирными средствами, и продолжит оказывать давление на Северную Корею, в том числе путем наложения односторонних санкций, чтобы добиться выполнения Пхеньяном резолюций СБ ООН, заявила официальный представитель главы дипломатии ЕС Катрин Рэй.

"ЕС продолжит оказывать давление на КНДР, чтобы она выполняла международные обязательства, в том числе через санкции ООН и самостоятельные санкции ЕС. Мы ожидаем, что КНДР вступит в заслуживающий доверия и значимый диалог с международным сообществом, нацеленный на полную, необратимую и проверяемую денуклеаризацию Корейского полуострова во исполнение резолюций СБ ООН", — сказала Рэй журналистам.

Она отметила, что Евросоюз "готов поддержать этот диалог".

Рэй напомнила, что глава дипломатии ЕС Федерика Могерини обсудила северокорейскую проблематику на встречах в Маниле, в том числе с главами внешнеполитических ведомств США, России, Южной Кореи и Китая.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Трамп пригрозил КНДР "огнем и яростью" в случае реальной угрозы для США

"Мир и денуклеаризация Корейского полуострова должны достигаться мирными средствами, и верховный представитель — вице-председатель (ЕК Могерини) заявляет, что это исключает военные действия", — сказала представитель главы дипломатии ЕС.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Северной Корее ответить "огнём и яростью" в случае, если с ее стороны будет реальная угроза для США. Позднее агентство Ренхап сообщило, что военные КНДР изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана.

Подробнее о ракетной программе КНДР читайте в справке РИА Новости >>