Проблема КНДР должна быть решена мирными средствами, считают в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 9 авг – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз считает, что проблема КНДР должна быть решена мирными средствами, и продолжит оказывать давление на Северную Корею, в том числе путем наложения односторонних санкций, чтобы добиться выполнения Пхеньяном резолюций СБ ООН, заявила официальный представитель главы дипломатии ЕС Катрин Рэй.
Она отметила, что Евросоюз "готов поддержать этот диалог".
Рэй напомнила, что глава дипломатии ЕС Федерика Могерини обсудила северокорейскую проблематику на встречах в Маниле, в том числе с главами внешнеполитических ведомств США, России, Южной Кореи и Китая.
"Мир и денуклеаризация Корейского полуострова должны достигаться мирными средствами, и верховный представитель — вице-председатель (ЕК Могерини) заявляет, что это исключает военные действия", — сказала представитель главы дипломатии ЕС.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Северной Корее ответить "огнём и яростью" в случае, если с ее стороны будет реальная угроза для США. Позднее агентство Ренхап сообщило, что военные КНДР изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана.
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