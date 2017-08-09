Взломавшие HBO хакеры опубликовали личные данные актеров "Игры престолов"

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Хакеры, взломавшие внутреннюю сеть кабельного канала HBO и похитившие в том числе сценарий пяти эпизодов седьмого сезона "Игры престолов", выложили в сеть список с номерами телефонов, домашними адресами и адресами электронной почты всех актеров популярного сериала, сообщило издание Verge.

По данным издания, помимо внутренней технической документации телеканала в одном из похищенных хакерами документов содержался список с личными данными всех актеров седьмого сезона "Игры престолов". Так, например, в сеть попали личные данные актеров Питера Динклэйджа (сыграл Тириона Ланнистера), Лины Хиди (Серсея Ланнистер) и Эмилии Кларк (Дейенерис Таргариен). Кроме того хакеры получили доступ к почтовой переписке за месяц вице-президента HBO Лесли Коэн.

Ранее сообщалось, что взломщики уже опубликовали в интернете ссылку на внутренние документы канала, включая сценарий следующего эпизода "Игры престолов" и личную переписку одного из руководителей. По заявлениям злоумышленников, всего в их распоряжении оказались полтора терабайта данных от HBO. Канал подтвердил, что произошла атака, и сразу же начал расследование инцидента. Позднее стало известно, что взломавшие внутреннюю сеть телеканала хакеры похитили "тысячи внутренних документов компании".

Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что в своем послании генеральному директору HBO Ричарду Плеплеру злоумышленники потребовали "6-месячную зарплату в биткоинах". Хакеры заявили, что именно такой срок ушел у них на взлом сети НВО.