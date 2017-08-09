КИЕВ, 9 авг — РИА Новости. Защита житомирского журналиста Василия Муравицкого, которого на Украине обвиняют в госизмене, просит Amnesty International признать его политическим заключенным, сообщил адвокат Андрей Гожий.

Ранее в среду Апелляционный суд Житомирской области перенес на 18 августа рассмотрение жалобы защиты на арест в связи с отсутствием материалов его дела в суде.

"Сегодня утром мы подали заявление в Amnesty International о признании Муравицкого политическим заключенным", — сказал Гожий журналистам после заседания суда, передает корреспондент РИА Новости Украина.

Также, по его словам, защита проинформировала о задержании журналиста ОБСЕ.

Первого августа СБ Украины задержала в Житомире журналиста Муравицкого, которого подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Главред сайта Украина.ру, для которого также писал Муравицкий, Искандер Хисамов назвал преследование журналиста политическими репрессиями. Секретарь Союза журналистов России, член исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимур Шафир считает такие обвинения новым доказательством того, что власти Украины пытаются исключить из информационного пространства иную точку зрения.

МИД РФ назвал задержание Муравицкого очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ на Украине и призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. Счет таким случаям на Украине идет на десятки: к последним, в частности, относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве. Гужва считает дело против него спланированной провокацией.