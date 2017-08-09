КИЕВ, 9 авг — РИА Новости. Защита житомирского журналиста Василия Муравицкого, которого на Украине обвиняют в госизмене, просит Amnesty International признать его политическим заключенным, сообщил адвокат Андрей Гожий.
"Сегодня утром мы подали заявление в Amnesty International о признании Муравицкого политическим заключенным", — сказал Гожий журналистам после заседания суда, передает корреспондент РИА Новости Украина.
Также, по его словам, защита проинформировала о задержании журналиста ОБСЕ.
Первого августа СБ Украины задержала в Житомире журналиста Муравицкого, которого подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
МИД РФ назвал задержание Муравицкого очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ на Украине и призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. Счет таким случаям на Украине идет на десятки: к последним, в частности, относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве. Гужва считает дело против него спланированной провокацией.