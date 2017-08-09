Президент Ирана назначил трех женщин на должности в правительстве

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани назначил на официальные должности в правительстве трех женщин, сообщает сайт президента.

На замену вице-президента по правовым вопросам Маджида Ансари, который ранее сообщил, что покинет должность, была назначена Лая Джунейди. Заместителем президента по делам женщин и семьи в новом правительстве выбрана Масуме Эбтекар, сменившая на этой должности Шахиндохт Молдаверди, которую президент назначил своим помощником по правам граждан.

Хасан Роухани во вторник представил для утверждения в парламент список кандидатов на должности в новом кабинете министров, после чего парламентарии начнут проверять личные дела кандидатов и изучать их планы, касающиеся новой должности. В представленном президентом списке кандидатов на министерские должности нет женщин.

Единственной женщиной, занимавшей министерскую должность с момента образования Исламской Республики Иран, была Марзие Вахид Дастджерди — она была министром здравоохранения и медицинского образования в кабмине ныне экс-президента Махмуда Ахмадинежада.