Президент Ирана назначил трех женщин на должности в правительстве

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани назначил на официальные должности в правительстве трех женщин, сообщает сайт президента.
Хасан Роухани во вторник представил для утверждения в парламент список кандидатов на должности в новом кабинете министров, после чего парламентарии начнут проверять личные дела кандидатов и изучать их планы, касающиеся новой должности. В представленном президентом списке кандидатов на министерские должности нет женщин.
Единственной женщиной, занимавшей министерскую должность с момента образования Исламской Республики Иран, была Марзие Вахид Дастджерди — она была министром здравоохранения и медицинского образования в кабмине ныне экс-президента Махмуда Ахмадинежада.