На Украине повысят цены на алкоголь

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости. Кабинет министров Украины повысил минимальные розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия на 14-19,41%, соответствующее постановление правительства было принято на заседании в среду.

Министерство экономического развития и торговли Украины пояснило, что данный шаг обусловлен ростом акцизного сбора на большинство алкогольных напитков, в то время как минимальные цены на алкоголь не повышались с ноября 2016 года. Кроме того, по данным ведомства, также выросли цены на другие составляющие цены, в связи с чем она на сегодня не соответствует реальным затратам на производство и реализацию.

"Чтобы защитить потребителей от контрафактной и суррогатной продукции и уменьшить долю теневой экономики, кабинет министров повысил минимальные цены на алкоголь. В частности, розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия решено увеличить на 14,0-19,41%; виски, ром и джин — на 6,5-6,6%; коньяк (бренди) — на 12,3-29,1%; вина с добавлением спирта, игристые — на 7,1-13,3%", — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщает информационное агентство "Украинские новости" со ссылкой на текст постановления, цена на бутылку водки объемом поллитра повысится на 14% или на 9,77 гривны — до 79,55 гривны (около 3 долларов).

Данное постановление кабмина вступает в силу через 10 дней со дня опубликования.