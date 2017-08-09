На Украине повысят цены на алкоголь

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости. Кабинет министров Украины повысил минимальные розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия на 14-19,41%, соответствующее постановление правительства было принято на заседании в среду.
"Чтобы защитить потребителей от контрафактной и суррогатной продукции и уменьшить долю теневой экономики, кабинет министров повысил минимальные цены на алкоголь. В частности, розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия решено увеличить на 14,0-19,41%; виски, ром и джин — на 6,5-6,6%; коньяк (бренди) — на 12,3-29,1%; вина с добавлением спирта, игристые — на 7,1-13,3%", — говорится в сообщении ведомства.
Как сообщает информационное агентство "Украинские новости" со ссылкой на текст постановления, цена на бутылку водки объемом поллитра повысится на 14% или на 9,77 гривны — до 79,55 гривны (около 3 долларов).
Данное постановление кабмина вступает в силу через 10 дней со дня опубликования.