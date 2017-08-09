Остров обострения: КНДР пригрозили США ударом по Гуаму

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Отношения США и КНДР серьезно обострились в последние сутки — центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Северная Корея рассматривает возможность нанесения ракетного удара по американской военной базе на острове Гуам. В ответ американский президент Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнём и яростью" в случае угрозы для США.

Обострение произошло на фоне сообщений американских СМИ о том, что КНДР разработала уменьшенный ядерный заряд, который может быть использован как боеголовка для межконтинентальных ракет. Опрошенные РИА Новости эксперты полагают, что КНДР способна нанести ракетный удар по Гуаму, но не по континентальной части США. На фоне геополитической напряженности начал расти спрос на надежные активы, в частности, как свидетельствуют данные торгов, на золото.

План удара по Гуаму

В среду власти КНДР заявили, что Пхеньян изучает возможность нанесения ракетного удара по базе ВВС США на тихоокеанском острове Гуам, расположенном в 4 тысячах километров от КНДР.

"В настоящее время стратегические силы внимательно изучают оперативный план по нанесению огня по району вокруг Гуама ракетами средней и большой дальности "Хвасон-12" для сдерживания основных американских баз на Гуаме, включая базу ВВС Андерсон, где находятся стратегические бомбардировщики, которые действуют на нервы КНДР", — говорится в опубликованном в среду Центральным телеграфным агентством Кореи заявлении спикера стратегических сил Корейской народной армии.

Подчеркивается, что план вскоре будет доложен лидеру КНДР Ким Чен Ыну, а затем может быть реализован в любой момент, когда главнокомандующий примет такое решение.

В заявлении утверждается, что утром во вторник стратегические бомбардировщики США совершали маневры над Южной Кореей, которые "отрабатывали настоящую войну". Кроме того, военные КНДР указывают на заблуждение США, которые считают "свою территорию неуязвимым небесным царством", и призывают "сделать правильный выбор (отказаться от военных провокаций — ред.), чтобы в будущем не сожалеть о сегодняшнем дне".

КНДР в июле провела два испытания баллистических ракет "Хвасон-14". По данным США, Южной Кореи и Японии, ракеты являются межконтинентальными. По данным военных РФ, выпущенные КНДР баллистические ракеты были средней дальности. КНДР, в свою очередь, оба раза заявляла об успешном проведении пусков межконтинентальных баллистических ракет.

В субботу СБ ООН единогласно принял новую резолюцию по КНДР, которая ужесточает санкции против этой страны. По подсчетам США, которые предложили резолюцию, полное выполнение данных ограничений позволит сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около трех миллиардов долларов, на один миллиард. При этом США отказались зафиксировать в резолюции СБ ООН отказ от попыток смены режима в КНДР.

Трамп обещает огонь и ярость

Президент США Дональд Трамп пригрозил Северной Корее ответить "огнём и яростью", если с ее стороны будет реальная угроза для США.

"Северной Корее лучше больше не угрожать США. Иначе они встретятся с огнём и яростью, которую мир не видел раньше", — приводит агентство Рейтер слова президента.

Помощник американского президента Себастьян Горка, назвал КНДР "лилипутской нацией", шантажу которой США не поддадутся.

"Это лилипутская нация, если вы сравните ее с нашими возможностями. Поэтому это (заявления властей КНДР — ред.) хвастовство. И это не что иное, как шантаж, а мы не поддаемся шантажу, и Северная Корея и глава сталинского режима Северной Кореи не должны провоцировать этого президента (Дональда Трампа — ред.)", — сказал Горка в эфире телеканала Fox News.

Однако в самих США обещания Трампа ответить КНДР огнем и мечом подверглись критике со стороны некоторых политиков.

"Я не согласен с комментарием президента, поскольку если ты говоришь, что намерен что-то сделать, то ты должен быть на это способен. Я не думаю, что так нужно подходить к подобному вопросу, к подобному вызову", — заявил сенатор Джон Маккейн в эфире радио KTAR.

Сенатор отметил, что ему не совсем понятен смысл слов Трампа. "Я не знаю, что он такое говорит, я давно прекратил попытки истолковать то, что он говорит. Это не что-то ужасное, но это классический Трамп — в том смысле, что он все преувеличивает", — заявил он.

Сенатор-демократ от Калифорнии, экс-председатель комитета по разведке Дайэнн Файнстайн также раскритиковала угрозы Трампа в адрес КНДР.

"Изоляция Северной Кореи не остановила их стремление к приобретению ядерного оружия. Президент Трамп тоже не помогает разрешить ситуацию своими помпезными заявлениями. США должны поскорее начать диалог высокого уровня с Северной Кореей без каких-либо предварительных условий. Я считаю, что дипломатия — единственный разумный путь", — говорится в заявлении Файнстайна.

Маленькая ядерная бомба

Очередное обострение между КНДР и США произошло на фоне сообщений Washington Post, что КНДР разработала уменьшенный ядерный заряд, который может быть использован как боеголовка для межконтинентальных ракет.

С 2006 года КНДР провела пять испытаний ядерного оружия, последнее из которых состоялось 9 сентября 2016 года. Мощность заряда составила от 20 до 30 килотонн, что вдвое превышает мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году. Пхеньян заявил, что был испытан как раз уменьшенный ядерный заряд, однако достоверных подтверждений этого не было предоставлено.

Министр обороны Японии Ицунори Онодэра, заявил, что Токио необходимо проявлять особую бдительность в связи появлением информации о том, что КНДР может располагать уменьшенным ядерным зарядом.

"Мы находимся на уровне (угрозы — ред.), когда необходимо проявлять четкость наблюдения и бдительность", — заявил министр.

В свою очередь, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал к срочному повышению обороноспособности страны и глубокой военной реформе в связи с последними угрозами КНДР.

Реальные возможности КНДР



Уровень развития северокорейской ракетной программы позволяет Пхеньяну нанести ракетный удар по территории США, однако речь идет не о континентальной части страны, а лишь об острове Гуам, заявил РИА Новости в среду президент Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков.

"Данное заявление является акцией предупреждения США, чтобы Америка прекратила свои провокации в отношении КНДР. Конечно, Северная Корея реально готова на такой удар, в случае если Вашингтон продолжит оказывать давление на Пхеньян", — сказал Сивков.

Эксперт подчеркнул, что по Гуаму может быть нанесен ядерный удар, поскольку на сегодняшний день на этом острове нет систем ПРО, способных сбить ракеты класса "Хвасон-12".

В то же время собеседник агентства отметил, что КНДР пока неспособна нанести удар по континентальной части США: проходящая сегодня испытания межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-14" ещё не доведена до боевого уровня.

Власти самого острова Гуам заявили, что подготовлены к любому развитию событий

Как передает агентство Рейтер, конгрессмен от территории Гуам Мадлен Бордалло заявила, что уверена в способности военных США защитить территорию от "вызывающей глубокую озабоченность" ядерной угрозы КНДР. По данным агентства, Бордалло призвала Трампа продемонстрировать "твердое руководство", работать с международным сообществом для деэскалации напряженности, а также остановить развитие оружейной программы Северной Кореи.

"Гуам остается в безопасности, и я уверена в способности военных США защитить наш остров и союзников в регионе", — цитирует агентство ее заявление.

В свою очередь, губернатор Гуама Эдди Калво заявил, что остров подготовлен к любому развитию событий. Он планирует встретиться с военачальником Гуама и чрезвычайными службами для обсуждения состояния готовности территории. По его словам, никаких изменений в отношении уровня угрозы не внесено.

Реакция рынков



Рост геополитической напряжённости привел к тому, что инвесторы были более склонны к покупке надежных бумаг и платежных средств, таких как золото.

По состоянию на 08.23 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 7,98 доллара, или на 0,62% — до 1270,58 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,70%, до 16,501 доллара за унцию.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в среду в основном в "красной зоне" на фоне напряженности вокруг Северной Кореи, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.26 мск индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,21% — до 3275,01 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — рос на 0,23%, до 1883,54 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,81% — до 27629,68 пункта, корейский KOSPI — уменьшался на 0,86%, до 2374,13 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,49%, до 5772 пунктов, японский фондовый индекс Nikkei 225 — снижался на 1,41%, до 19714,44 пункта.