Несколько иностранных граждан пострадали при землетрясении в Китае

Поврежденная в результате землетрясения дорога в китайской провинции Сычуань. Архивное фото

Поврежденная в результате землетрясения дорога в китайской провинции Сычуань. Архивное фото

ПЕКИН, 9 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Несколько иностранных граждан пострадали в результате сильного землетрясения в китайской провинции Сычуань, сообщили РИА Новости в МИД КНР.

По последним данным, погибли 19 человек, пострадали более 200.

"Согласно предварительным данным, несколько иностранных граждан получили легкие ранения в результате землетрясения в уезде Цзючжайгоу провинции Сычуань, все они были доставлены в больницы, где им оказана помощь", — сообщили в МИД КНР.

Китайская сторона уже оповестила власти соответствующих государств. Гражданство пострадавших не сообщается.