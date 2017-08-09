Сотни тысяч протестующих маратхов вышли на улицы Мумбаи

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 авг – РИА Новости. Несколько сотен тысяч представителей этнической группы маратхи проводят марш по улицам финансовой столицы Индии Мумбаи, требуя помимо прочего квот при трудоустройстве и в системе образования.

По данным телеканала NDTV, в марше, который на языке маратхи назвали "мук морча" (молчаливый марш), принимают участие до миллиона человек. Протестующие начали шествие от Садов Джиджабаи, названных в честь матери Шиваджи, основавшего Маратхскую империю в 17 веке. Как ожидается, марш закончится к 17.00 (14.30 мск) на Азад Майдане (Площади независимости).

The packed show of strength and biggest silent protest ever in AAMCHI Mumbai!!#MarathaKrantiMorcha pic.twitter.com/I32W6nWsyo — Vishwas.sutrakar (@VishwasSutrakar) 9 августа 2017 г.

​После этого делегация лидеров протестной акции направится в офис главного министра штата Девендры Фаднависа и представит ему список требований. "Хотя там много требований, фокус будет на квотах в образовании и при трудоустройстве для членов общины маратхи", — заявил один из лидеров протеста Нараян Ране, бывший главный министр штата.

Сам марш является частью кампании представителей народа маратхи, которая началась ровно год назад – 9 августа 2016 года. Поводом для акций стало групповое изнасилование и убийство 14-летней девушки из общины маратхи в деревне Копарди. Обвиняемыми проходят выходцы из касты неприкасаемых. Инцидент привел к межобщинной напряженности и старту череды "молчаливых маршей" с требованием справедливости по делу об убийстве в Копарди и ужесточения меры наказания за групповое изнасилование.

Постепенно протесты привлекли внимание общественности и участники стали выдвигать другие условия, в число которых вошли традиционные для маратхи требования о квотах в системе образования и при трудоустройстве, в том числе на госслужбу, которые маратхи регулярно озвучивают, несмотря на тот факт, что составляют большинство жителей Махараштры. Активисты и их сторонники провели за год 57 маршей по всей Махараштре, а сегодняшнее мероприятие в Мумбаи должно стать кульминацией кампании.