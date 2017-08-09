БЕРЛИН, 9 авг — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Призвавший "заморозить" проблему Крыма лидер немецких либералов Кристиан Линднер находится на пятом месте по популярности среди политиков в Германии, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом Forsa по заказу журнала Stern.

В субботу Линднер — глава Свободной демократической партии и возможный участник будущей правительственной коалиции в Германии — заявил в интервью, что безопасность и благосостояние в Европе зависят в том числе от отношений с Россией, и поэтому необходимо развивать отношения с Москвой и на данном этапе принять нынешний статус Крыма как "временное решение на неопределенный срок".

Согласно данным опроса, наиболее популярным немецким политиком является канцлер ФРГ Ангела Меркель, которую поддерживают 67% опрошенных. На втором месте — глава Минфина Вольфганг Шойбле, затем следует глава МИД Зигмар Габриэль, замыкают первую четверку лидер Социал-демократической партии Мартин Шульц и глава МВД Томас де Мезьер (по 50% голосов).

Шестое место в списке занимает баварский премьер-министр и лидер Христианско-социального союза Хорст Зеехофер. На седьмом месте — глава Минобороны Урсула фон дер Ляйен и лидер партии "Зеленые" Джем Оздемир. В десятку также входят Катрин Горинг-Эккарт ("Зеленые"), Сара Вагенкнехт ("Левые") и Фрауке Петри ("Альтернатива для Германии").

Опрос был проведен с 31 июля по 4 августа. В нем приняли участие 1001 совершеннолетний гражданин ФРГ.

По данным опроса, проведенного Forsa по запросу Stern и телеканала RTL, данные которого также опубликованы в среду, альянс ХДС/ХСС продолжает лидировать с 40% поддержки, у социал-демократов — 23%. Свободная демпартия во главе с Линднером получает пока 7%, таким образом, формирование правительственной коалиции с альянсом остается под вопросом — ХДС/ХСС и СвДП получают 47%, это не большинство. "Зеленые", "Левые" и "Альтернатива для Германии" набирают по 8%. Число неопределившихся граждан составило 24%.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".