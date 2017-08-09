Адвокат главреда "Страны.ua" написала в СБУ претензию из-за обыска

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости. Адвокат главного редактора украинского интернет-издания "Страна.ua" Елена Лукаш написала претензию в Службу безопасности Украины (СБУ) из-за обыска, который правоохранители провели в среду в офисе издания, сообщили в редакции.

В среду сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в офисе "Страны.ua" и квартирах ряда журналистов в рамках дела о разглашении гостайны. В редакции заявили, что правоохранители изымают в офисе компьютеры, а у журналистов — телефоны и планшеты.

"Адвокат "Страны" Елена Лукаш написала претензию СБУ на обыск, проведенный сегодня в офисе нашего издания. Главная претензия к правоохранителям — отсутствие прав на обыск в данном помещении. Ведь по адресу, куда сегодня явились сбушники, находится иное юридическое лицо — ООО "Маджери", которое вообще не указано в решении суда", — говорится в сообщении, опубликованном в издании.

Лукаш также сообщила, что обыск закончился, правоохранители "ничего не нашли". "До обращения в Печерский суд и за 20 дней после получения его определения выяснить, кто именно арендует помещение, и правильно оформить документы… оказалось СБУ не под силу", — написала Лукаш на своей странице в Facebook.

Лукаш занимала должность главы Минюста Украины с июля 2013 года по февраль 2014 года.

Ранее украинские СМИ сообщили, что СБУ нашла на флешке, изъятой у главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Гужвы, секретную информацию министерства обороны.

Гужву задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Журналист считает дело против него спланированной провокацией. Суд в Киеве арестовал Гужву с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов), 26 июня за главреда внесли залог и он вышел на свободу.