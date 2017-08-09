Россиянку избили в турецком отеле из-за фотосъемки

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Туристка из Москвы, отдыхавшая в турецком отеле, была избита из-за фотосъемки. Об этом она рассказала в своем аккаунте Facebook.

По словам женщины, инцидент произошел в пятизвездочном отеле Kirman Hotels Arycanda De Luxe в Аланье, куда она приехала вместе с семьей. На отдыхе она познакомилась с другими россиянами, которые попросили пофотографировать их в интерьере гостиницы и туристка согласилась.

Во время фотосессии к ней подошел сотрудник гостиницы и заявил, что только он имеет право снимать на территории отеля. Россиянка ответила, что она туристка, а не профессиональный фотограф. Однако молодого человека заверения женщины не убедили.

"Фотограф делает несколько шагов мне навстречу и по-боксерски лбом упирается мне в лоб. Произносит: "Тебе конец. Это твоя последняя фотосессия", — рассказала она.

В итоге завязалась потасовка, в которую вмешались сотрудники отеля и глава семьи, которую фотографировала женщина. Как сообщила туристка, "фотограф" схватил ее за волосы и тащил по газону.

В больнице у женщины диагностировали травму головы. По словам пострадавшей, ее госпитализировали только после того, как она сама вызвала скорую. Россиянка отметила, что персонал гостиницы не пытался оказать первую помощь, а официальных извинений она так и не получила.