"Это конец света": калифорнийский пляж накрыло гигантское туманное облако

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Посетителей пляжа в калифорнийском городе Санта-Круз застало врасплох гигантское туманное облако, неожиданно перекрывшее ясное небо.

По словам автора ролика, опубликовавшего его на YouTube, небо внезапно потемнело, задул сильный ветер, а затем он увидел облако.

"Зонтики улетали, песком мне засыпало лицо, а люди в спешке покидали пляж. Всего через несколько минут туманное облако прошло мимо и выглянуло солнце", — комментирует видео на YouTube его автор.

Другие комментаторы поделились своими пугающими теориями.

"В этом густом облаке спрятан космический корабль", — пишет James Austria.

"Создается впечатление, что оно может упасть в любой момент", — пишет Nitin Kumar.

"Это конец света", — пишет Chrome Who.