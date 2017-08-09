Прокуратура начала следствие после нападения на военных под Парижем

ПАРИЖ, 9 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа открыло расследование в связи с автомобильным наездом на группу военнослужащих в пригороде французской столицы, передает в среду телеканал BFMTV.

Ранее сообщалось, что расследование инцидента поручено уголовному розыску Парижа и управлению угрозыска департамента О-де-Сен.

Утром в среду автомобиль BMW темного цвета наехал на группу военнослужащих операции Sentinelle, выходивших из казармы в Леваллуа-Перре. Ранения получили шесть человек, угрозы их жизни нет. Водитель автомобиля скрылся с места происшествия, его поиски продолжаются. Мэр Леваллуа-Перре Патрик Балкани заявил, что инцидент, "без сомнения, является обдуманной акцией".