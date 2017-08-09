Роспотребнадзор не нашел осложнений эпидемиологической ситуации в Турции

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Анализ Роспотребнадзором официальных источников информации не указывает на какое-либо осложнение эпидемиологической ситуации в Турции, заявила журналистам глава ведомства Анна Попова.

"Анализ официальных источников информации — министерства здравоохранения Турции, ВОЗ и иных возможных источников англоязычных не указывает на какое-либо осложнение эпидситуации", — заявила она.

При этом Попова отметила, что ведомство внимательно анализирует каждое обращение.

"Мы анализируем обращения, они требуют очень внимательной детальной проработки, потому что из того объема, который есть на сегодня, это обращения, в которых есть указание на заболевания в течение последних двух месяцев в совершенно разных регионах Турции и с разной клиникой", — сказала Попова.