Более 45 тысяч туристов эвакуировали в Китае после землетрясения

Туристический автобус, поврежденный во время землетрясения в китайской провинции Сычуань. Архивное фото

Туристический автобус, поврежденный во время землетрясения в китайской провинции Сычуань. Архивное фото

ПЕКИН, 9 авг — РИА Новости, Анна Раткогло. Власти Нгава-Тибетско-Цянского автономного округа в китайской провинции Сычуань эвакуировали более 45 тысяч туристов из опасных районов после мощного землетрясения, сообщило Центральное телевидение КНР.

После землетрясения в одном из наиболее популярных мест провинции – национального парка Цзючжайгоу — туристические агентства по всей стране сообщают о массовой отмене туров и приостановке бронирований.

В районе бедствия повреждены более тысячи зданий, заблокированы дороги, возникают перебои c электричествjv. Продолжается поисково-спасательная операция, в которой задействованы спасатели, военнослужащие, полиция, пожарные.

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло накануне. Позже Китайский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда землетрясения составила 7. После этого было зафиксировано около 770 афтершоков. По последним данным, жертвами стали 19 человек, пострадали 247.