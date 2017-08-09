На Украине поезд столкнулся с автомобилем

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости. Четыре человека, из них двое детей, погибли в результате столкновения пассажирского поезда и легкового автомобиля в Ивано-Франковской области, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В поселке Большевцы Галицкого района произошло столкновение пассажирского поезда "Киев — Ворота" и легкового автомобиля ВАЗ. В результате ДТП четыре человека погибли, из них двое — дети", — говорится в сообщении.

По данным Госслужбы по ЧС, спасатели извлекли тела погибших из салона автомобиля и убрали его с рельсов.