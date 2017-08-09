"Огонь и ярость": западные СМИ обсуждают вероятность войны с КНДР

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Угрозами в адрес Северной Кореи Дональд Трамп, пообещавший Пхеньяну "огонь и ярость", увеличивает риск возможного военного конфликта. К такому выводу приходят американские СМИ.

"Самая серьезная угроза, связанная с КНДР, исходит не от ракеты с ядерной боеголовкой, способной поразить материковую часть США, а из Вашингтона, который по неосторожности может спровоцировать ядерную войну на Корейском полуострове", — цитирует Politico Сигфрида Хекера, эксперта по ядерной энергетике, не раз бывавшего в КНДР.

Об опасности "второй Корейской войны" также пишет The National Interest.

"Конфликт на Корейском полуострове в результате превентивных военных мер США<…> повлечет за собой разрушительные последствия для Вашингтона и его союзников в этом регионе", — утверждает автор.

Он отмечает, что даже если Пхеньян не сможет использовать ядерное оружие, обычными ракетами он атакует сотни тысяч военных и гражданских американцев, которые сейчас находятся в Южной Корее и США.

Сразу после угроз Трампа спикер Стратегических сил Корейской народной армии заявил о готовности КНДР нанести удар ракетами средней и большой дальности по американскому острову Гуам, на котором, в частности, находится военная база ВВС США Андерсон.

Жители острова рассказали ABC News о страхе оказаться потенциальной целью для северокорейских ракет. Некоторые даже думают о переезде.

"Я немного волнуюсь. Немного в панике. Это что, правда случится?", — делится опасениями 37-летний водитель автобусы Сесил Чуград. — Если бы это коснулось только меня, я бы не переживал, но я волнуюсь за сына. Мне хочется уехать отсюда".

Многие пользователи соцсетей после заявления Трампа об "огне и ярости" пришли к выводу, что американский президент прибегает к той же риторике, что и Ким Чен Ын.

"Похоже, Трамп только что ретвитнул Ким Чен Ына", — пишет edyson22.

"Настала пора сыграть в игру "кто это сказал — Дональд Трамп или Ким Чен Ын?", — пишет Келли О'Гара.

Во вторник The Washington Post сообщила со ссылкой на американскую разведку о том, что корейцы разработали ядерную боеголовку, подходящую под их ракеты. Таким образом, Пхеньян достиг ключевого этапа на пути к полноценной ядерной державе, отмечает издание.