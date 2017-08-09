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В мире

Спор из-за Крыма: МИД Украины обрушился с критикой на немецкого политика

12:0309.08.2017
(обновлено: 12:05 09.08.2017)
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© AP Photo / Mary AltafferГлава МИД Украины Павел Климкин. Архивное фотоГлава МИД Украины Павел Климкин. Архивное фото
© AP Photo / Mary Altaffer

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин раскритиковал слова лидера немецкой Свободной демократической партии (СвДП) Кристиана Линднера о необходимости "забыть" о ситуации с Крымом для развития отношений с Россией. По мнению Киева, санкции в отношении России необходимо не только сохранить, но и ужесточить.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.

Позиция лидера СвДП

О необходимости налаживать отношения с Россией лидер немецких либералов заявил пятого августа в интервью газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung. По его мнению, европейские политики не должны увязывать снятие санкций с полной реализацией минских соглашений.

"Позитивные промежуточные шаги должны быть оценены. Мы должны попытаться возобновить движение в отношениях с Россией", — заявил Линднер.

"Безопасность и благосостояние в Европе зависят в том числе от отношений с Москвой. Говорить об этом считается табу, но я боюсь, что пока Крым следует рассматривать как временное решение на неопределенный срок", — добавил политик.

Глава СвДП также заявил о необходимости возврата к политике "изменений через сближение", которая началась при канцлере ФРГ Вилли Брандте и была продолжена Гельмутом Колем.

Склад сельскохозяйственной продукции в Лионе, Франция. Архивное фото
© AFP 2017 / Jean-Philippe Ksiazek
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Позднее позицию Линднера поддержала и сопредседатель фракции левых Сара Вагекнехт. По ее мнению, европейцы должны адаптировать свою политику под собственные интересы вместо того, чтобы действовать в угоду США.

При этом заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что Берлина в вопросе Крыма остается неизменной, а Линднер высказывал лишь свое личное мнение.

Недовольство Киева

Слова Линднера ожидаемо раскритиковали в Киеве. В качестве площадки для ответа глава украинского МИД Павел Климкин выбрал другое немецкое издание — Bild.

Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов. Архивное фото
© Фото : Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзе
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"Мы очень обеспокоены тем, что некоторые политики снова и снова пытаются игнорировать явные нарушения прав человека или даже их оправдывать, как это делает сейчас лидер СвДП Кристиан Линднер. Этим они поощряют агрессора на дальнейшие злодеяния и становятся соучастниками преступлений Путина", — заявил министр.

Климкин призвал добиваться "освобождения Крыма" любыми политическими и дипломатическими методами. Что касается санкций, то их, на его взгляд, нужно не ослаблять, а наоборот ужесточить.

Мнение немцев

Слова Линднера нашли поддержку среди рядовых немцев. Опрос института изучения общественного мнения Civey показал, что мнение лидера демократов о Крыме поддерживают 44 процента жителей Германии, примерно столько же — 43,2 процента — выступили против.

Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе . Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
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При этом мнение немцев разделилось в зависимости от партийных предпочтений. Так, например, сторонники Свободной демократической партии по большей части поддержали высказывание своего лидера — 65,5 процента. Похожая картина и среди последователей партии "Альтернатива для Германии" (AfD), 60,5 процента которых поддержали слова Линднера.

Несмотря на то, что сопредседатель фракции "Левые" Сара Вагенкнехт открыто поддержала слова о необходимости сближения с Россией, сторонники ее партии выразили не столь однозначное мнение: Линднера поддержали лишь 41,1 процента опрошенных. Это даже меньше, чем у последователей партийного альянса ХДС/ХСС (46,4 процента).

Самый низкий уровень поддержки выразили сторонники Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и партии "Зеленых" — 28,1% и 21,8% соответственно.

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© AP Photo / dpa/Christian Charisius
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"На самом деле, я высказал то, о чем многие думают, и что давно витает в воздухе реальной политики. По крайней мере сейчас о Крыме говорят с волнением, после того как слишком долго молчали", — заявил Welt Линднер, комментируя реакцию немецкого общества.

Голоса в пользу России

В Германии все чаще раздаются голоса за то, чтобы наладить отношения с Россией. Так, в июне санкции осудила немецкая правая партия "Альтернатива для Германии".

"Санкции всегда ошибочны, политически неправильны. И они не вернут ни частицы Крыма. Крым — исконно российская территория, он не может вернуться в состав Украины", — заявил зампред партии и лидер ее избирательного списка на выборах в бундестаг Александр Гауланд.

Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Политик отметил, что после распада СССР Запад не сумел выстроить новый миропорядок с участием Москвы, и раскритиковал расширение НАТО на восток.

"Нам, немцам, всегда жилось хорошо, когда у нас были хорошие отношения с Россией", — сказал он.

В начале июля постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что в Евросоюзе постепенно идет движение в сторону пересмотра санкционной политики.

"Постепенно идет процесс накопления критической массы для пересмотра Евросоюзом своей линии в этих вопросах", — заявил Чижов в эфире телеканала "Россия 24".

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