Спор из-за Крыма: МИД Украины обрушился с критикой на немецкого политика

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин раскритиковал слова лидера немецкой Свободной демократической партии (СвДП) Кристиана Линднера о необходимости "забыть" о ситуации с Крымом для развития отношений с Россией. По мнению Киева, санкции в отношении России необходимо не только сохранить, но и ужесточить.
Позиция лидера СвДП
О необходимости налаживать отношения с Россией лидер немецких либералов заявил пятого августа в интервью газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung. По его мнению, европейские политики не должны увязывать снятие санкций с полной реализацией минских соглашений.
"Позитивные промежуточные шаги должны быть оценены. Мы должны попытаться возобновить движение в отношениях с Россией", — заявил Линднер.
"Безопасность и благосостояние в Европе зависят в том числе от отношений с Москвой. Говорить об этом считается табу, но я боюсь, что пока Крым следует рассматривать как временное решение на неопределенный срок", — добавил политик.
Глава СвДП также заявил о необходимости возврата к политике "изменений через сближение", которая началась при канцлере ФРГ Вилли Брандте и была продолжена Гельмутом Колем.
При этом заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что Берлина в вопросе Крыма остается неизменной, а Линднер высказывал лишь свое личное мнение.
Недовольство Киева
Слова Линднера ожидаемо раскритиковали в Киеве. В качестве площадки для ответа глава украинского МИД Павел Климкин выбрал другое немецкое издание — Bild.
Климкин призвал добиваться "освобождения Крыма" любыми политическими и дипломатическими методами. Что касается санкций, то их, на его взгляд, нужно не ослаблять, а наоборот ужесточить.
Мнение немцев
Слова Линднера нашли поддержку среди рядовых немцев. Опрос института изучения общественного мнения Civey показал, что мнение лидера демократов о Крыме поддерживают 44 процента жителей Германии, примерно столько же — 43,2 процента — выступили против.
Несмотря на то, что сопредседатель фракции "Левые" Сара Вагенкнехт открыто поддержала слова о необходимости сближения с Россией, сторонники ее партии выразили не столь однозначное мнение: Линднера поддержали лишь 41,1 процента опрошенных. Это даже меньше, чем у последователей партийного альянса ХДС/ХСС (46,4 процента).
Самый низкий уровень поддержки выразили сторонники Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и партии "Зеленых" — 28,1% и 21,8% соответственно.Welt Линднер, комментируя реакцию немецкого общества.
Голоса в пользу России
В Германии все чаще раздаются голоса за то, чтобы наладить отношения с Россией. Так, в июне санкции осудила немецкая правая партия "Альтернатива для Германии".
"Санкции всегда ошибочны, политически неправильны. И они не вернут ни частицы Крыма. Крым — исконно российская территория, он не может вернуться в состав Украины", — заявил зампред партии и лидер ее избирательного списка на выборах в бундестаг Александр Гауланд.
"Нам, немцам, всегда жилось хорошо, когда у нас были хорошие отношения с Россией", — сказал он.
В начале июля постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что в Евросоюзе постепенно идет движение в сторону пересмотра санкционной политики.
"Постепенно идет процесс накопления критической массы для пересмотра Евросоюзом своей линии в этих вопросах", — заявил Чижов в эфире телеканала "Россия 24".