СБУ объяснила, что обыски в офисе "Страны.ua" связаны с делом о гостайне

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) подтверждает, что сотрудники ведомства проводят обыски в офисе интернет-издания "Страна.ua" и квартирах ряда журналистов в рамках дела о разглашении гостайны, в редакции заявили, что правоохранители изымают в офисе компьютеры.

"Следователи Службы безопасности Украины проводят в Киеве санкционированные судом обыски в редакции интернет-издания "Страна.ua" и местах жительства некоторых журналистов… Сотрудники спецслужбы при осуществлении следственных действий проверяют компьютерную технику на наличие материалов, составляющих государственную тайну", — написала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в среду на своей странице в Facebook.

По ее словам, обыски проводятся в рамках дела по статье "разглашение государственной тайны". Гитлянская также заявила, что сайт интернет-издания работает в штатном режиме.

"В офисе "Страны" изымают компьютеры, в домах у наших журналистов — и телефоны, и планшеты", — говорится в сообщении, опубликованном на странице интернет-издания.

В редакции отметили, что следователь запретил впускать представителей прессы в квартиру журналиста издания, пока не закончится обыск.

Ранее украинские СМИ сообщили, что СБУ нашла на флешке, изъятой у главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, секретную информацию министерства обороны. Гужву задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Журналист считает дело против него спланированной провокацией. Суд в Киеве арестовал Гужву с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов), 26 июня за главреда внесли залог и он вышел на свободу. Журналисты "Страны.ua" обратились к послам стран G7 и к представительству ЕС на Украине с просьбой защитить редакцию от давления властей.