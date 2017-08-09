В Клайпеде конфисковали крупнейшую в истории Литвы партию кокаина

ВИЛЬНЮС, 9 авг — РИА Новости. Инспекторы Клайпедской территориальной таможни конфисковали крупнейшую в истории Литвы партию кокаина — 600 килограммов, которую обнаружили в тайнике прибывшего из Эквадора корабля, примерная стоимость контрабанды достигает 49 миллионов евро, сообщила в среду пресс-служба таможни.

"Инспекторы криминальной службы и Клайпедской территориальной таможни обнаружили в тайнике корабля, прибывшего из Эквадора, более 600 килограммов кокаина, приблизительная стоимость которого на черном рынке достигает 49 миллионов евро", — говорится в сообщении.

По данным таможенной службы, "это крупнейшая партия контрабанды наркотиков в истории Литвы". В ведомстве утверждают, что "следы получателя партии кокаина ведут в Россию".