Эксперт рассказал, по какой части США КНДР может нанести ракетный удар

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Уровень развития северокорейской ракетной программы позволяет Пхеньяну нанести ракетный удар по территории США, однако речь идет не о континентальной части страны, а лишь об острове Гуам, заявил РИА Новости в среду президент Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков.

Так он прокомментировал опубликованное северокорейскими СМИ заявление спикера стратегических сил Корейской народной армии, согласно которому КНДР рассматривает план удара по району острова Гуам, где расположена база ВВС США, ракетами средней и большой дальности "Хвасон-12"

"Данное заявление является акцией предупреждения США, чтобы Америка прекратила свои провокации в отношении КНДР. Конечно, Северная Корея реально готова на такой удар, в случае если Вашингтон продолжит оказывать давление на Пхеньян", — сказал Сивков.

Эксперт подчеркнул, что по Гуаму может быть нанесен ядерный удар, поскольку на сегодняшний день на этом острове нет систем ПРО, способных сбить ракеты класса "Хвасон-12".

В то же время собеседник агентства отметил, что КНДР пока неспособна нанести удар по континентальной части США: проходящая сегодня испытания межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-14" ещё не доведена до боевого уровня.

Ракетная программа КНДР

Пхеньян в последнее время, несмотря на международное давление, непрерывно проводит испытания ракет различного класса, в том числе способных нести ядерный боезаряд.

Одним из последних успехов северокорейского оборонно-промышленного комплекса стали испытания МБР "Хвасон-14". В конце июля КНДР заявила о ее втором удачном пуске: ракета пролетела 47 минут и 12 секунд. Отмечалось, что дальность ее полета составила 998 километров, максимальная высота полета — 3724,9 километра.

По данным российского оборонного ведомства, ракета поднялась на высоту 681 километр и пролетела 732 километра, упав в центральной части Японского моря. Как отметили в Минобороны РФ, Москва отслеживала ракетный пуск Пхеньяна, который был произведен в направлении от границ РФ и опасности для территории России не представлял.

При этом, ранее комментируя РИА Новости испытания "Хвасон-14", главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский заявил, что Северная Корея пока отстает в производстве смесевого твердого ракетного топлива для МБР, поэтому пока речь идет о создании ракеты "промежуточной дальности".

Эксперт пояснил, что твердотопливные МБР, к которым относится "Хвасон-14", должны быть способны поражать цели на максимальном расстоянии 11 тысяч километров, в то время как дальность поражения данной северокорейской разработки вряд ли превышает шесть тысяч километров.