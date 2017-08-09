США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

Эксперт рассказал, по какой части США КНДР может нанести ракетный удар

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (725)
11:2509.08.2017
05780
© AP Photo / Korea News ServiceЛидер КНДР Ким Чен Ын осматривает ракету Хвасон-14 перед испытаниями. Архивное фотоЛидер КНДР Ким Чен Ын осматривает ракету Хвасон-14 перед испытаниями. Архивное фото
© AP Photo / Korea News Service

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости.  Уровень развития северокорейской ракетной программы позволяет Пхеньяну нанести ракетный удар по территории США, однако речь идет не о континентальной части страны, а лишь об острове Гуам, заявил РИА Новости в среду президент Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков.

Сенатор Джон Маккейн. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
"Классический Трамп": Маккейн раскритиковал угрозы президента в адрес КНДР

Так он прокомментировал опубликованное северокорейскими СМИ заявление спикера стратегических сил Корейской народной армии, согласно которому КНДР рассматривает план удара по району острова Гуам, где расположена база ВВС США, ракетами средней и большой дальности "Хвасон-12"

"Данное заявление является акцией предупреждения США, чтобы Америка прекратила свои провокации в отношении КНДР. Конечно, Северная Корея реально готова на такой удар, в случае если Вашингтон продолжит оказывать давление на Пхеньян", — сказал Сивков.

Церемония совместного фотографирования глав МИД стран-участниц АСЕАН перед началом встречи министров иностранных дел в рамках АСЕАН в Маниле. 7 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Госсекретарь США изолировал КНДР, Россию и Китай. Но что-то пошло не так

Эксперт подчеркнул, что по Гуаму может быть нанесен ядерный удар, поскольку на сегодняшний день на этом острове нет систем ПРО, способных сбить ракеты класса "Хвасон-12".

В то же время собеседник агентства отметил, что КНДР пока неспособна нанести удар по континентальной части США: проходящая сегодня испытания межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-14" ещё не доведена до боевого уровня.

Ракетная программа КНДР

Пхеньян в последнее время, несмотря на международное давление, непрерывно проводит испытания ракет различного класса, в том числе способных нести ядерный боезаряд.

Пхеньян. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Конгрессмен от Гуама уверена в защищенности острова от угрозы КНДР

Одним из последних успехов северокорейского оборонно-промышленного комплекса стали испытания МБР "Хвасон-14". В конце июля КНДР заявила о ее втором удачном пуске:  ракета пролетела 47 минут и 12 секунд. Отмечалось, что дальность ее полета составила 998 километров, максимальная высота полета — 3724,9 километра.

По данным российского оборонного ведомства, ракета поднялась на высоту 681 километр и пролетела 732 километра, упав в центральной части Японского моря. Как отметили в Минобороны РФ, Москва отслеживала ракетный пуск Пхеньяна, который был произведен в направлении от границ РФ и опасности для территории России не представлял.

Токио. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Япония следит за ситуацией с разработкой КНДР уменьшенного ядерного заряда

При этом, ранее комментируя РИА Новости испытания "Хвасон-14", главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский заявил, что Северная Корея пока отстает в производстве смесевого твердого ракетного топлива для МБР, поэтому пока речь идет о создании ракеты "промежуточной дальности".

Эксперт пояснил, что твердотопливные МБР, к которым относится "Хвасон-14", должны быть способны поражать цели на максимальном расстоянии 11 тысяч километров, в то  время как дальность поражения данной северокорейской разработки вряд ли превышает шесть тысяч километров.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Куда могут долететь ракеты КНДР
Комментировать
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена