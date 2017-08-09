В Литве ищут специалиста для подсчета ущерба от "советской оккупации"

ВИЛЬНЮС, 9 авг — РИА Новости. Центру исследования геноцида и сопротивления Литвы с начала года не удается найти специалиста, который смог бы просчитать ущерб от так называемой "советской оккупации", из-за предлагаемой низкой зарплаты, сообщила руководитель центра Тереза-Бируте Бураускайте.

В 2000 году правительственная межведомственная комиссия Литвы заявила, что примерный ущерб от "оккупации" в отношении балтийской республики достигает 20 миллиардов долларов. Тогда парламент принял закон о возмещении ущерба, однако реальных шагов сделано не было. В 2012 году была создана специальная комиссия, которая должна была подготовить план действий, только и в этом отношении работы не начались. Руководителем комиссии была назначена Тереза-Бируте Бураускайте.

Бураускайте сообщила в среду изданию Lietuvos žinios, что центр не может найти специалиста, готового высчитать точную сумму ущерба. "Мы не можем платить такой заработной платы, какую получают латыши, работающие в этой сфере. Нет человека, который только этим бы занимался", — сказала она.

По ее словам, за поиск информации в архивах и оценку документов специалисту необходимо платить 810 евро в месяц. В настоящий момент этой работой занимаются сотрудники центра, но навыков у них, как утверждает Бураускайте, не хватает. Центр пытается найти историка, который мог бы потратить только на эту работу примерно год. У ведомства таких денег нет, а на более низкую зарплату кандидаты не согласны, заявила она.

Руководство России неоднократно заявляло, что ни о какой оккупации стран Балтии в 1940 году со стороны СССР не может быть и речи. Ранее МИД РФ пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени. По мнению ведомства, термин "оккупация" здесь не может быть использован, поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих республиках властей. Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии во все время их пребывания в составе Советского Союза (за исключением времени оккупации Германией в годы Великой Отечественной войны) действовали национальные органы власти.