МИД Белоруссии вызвал посла Польши после слов о БелАЭС

МИНСК, 9 авг – РИА Новости. МИД Белоруссии пригласил посла Польши в республике Конрада Павлика для беседы в связи с высказыванием польского министра иностранных дел Витольда Ващиковского о БелАЭС. Об этом сообщает агентство Sputnik со ссылкой на пресс-службу белорусского внешнеполитического ведомства.

Ранее Ващиковский в интервью РИА Новости высказался о якобы "небезопасных технологиях" , лежащих в основе строительства атомной станции, и подчеркнул, что Польша не будет покупать у Белоруссии электроэнергию, выработанную в Островце.

Прежде Польша, в отличие от Литвы, не возражала против строительства АЭС в Островце, при этом Варшава сама рассматривает возможность развития атомной энергетики, отметили в белорусском МИД.

"В случае, если процитированные в СМИ слова господина министра (Ващиковского — Sputnik) полностью соответствуют сказанному, налицо явная политизация рутинного вопроса строительства Белорусской АЭС через демонстрацию отдельными странами так называемой "европейской солидарности" под давлением литовской стороны", — заявили в Минске.

В МИД подчеркнули, что при строительстве БелАЭС применялись технологии, успешно используемые для аналогичных проектов в таких странах ЕС, как Венгрия, Словакия, Финляндия и Чехия.

"Насколько нам известно, официальной критики со стороны Польши в адрес упомянутых государств по этой теме не звучало", — отметили в министерстве.

Белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области. Первый энергоблок планируется запустить в 2019 году, второй – в 2020 году. Для строительства выбран проект АЭС-2006 – типовой российский проект атомной станции нового поколения, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским" нормам безопасности.

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