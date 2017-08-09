КИЕВ, 9 авг — РИА Новости. Глава Нацполиции Украины Сергей Князев утверждает, что Россия "засылает" в страну "воров в законе", им якобы "дана команда" дестабилизировать криминогенную ситуацию на Украине.

"Последнее задержание в международном аэропорту "Борисполь" еще раз подтвердило, что Россия засылает "воров в законе". После допроса задержанного в "Борисполе", а затем выдворенного из страны "вора в законе" по кличке "Пецо", мы получили четкий ответ — им дана команда дестабилизировать криминогенную ситуацию в нашем государстве", — цитирует слова Князева пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

По его словам, за последние семь месяцев из РФ на Украину прибыли 29 "воров в законе".

В начале августа первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил, что украинские полицейские задержали в аэропорту "Борисполь" под Киевом "вора в законе" Резо Бухникашвили по прозвищу "Пецо".

Бухникашвили был задержан в декабре 2013 года после перестрелки с полицией, произошедшей в квартире на Комсомольском проспекте в Москве. Четверо мужчин ворвались в квартиру, а когда на место приехали сотрудники полиции, открыли по ним огонь. Один из нападавших погиб, двое пострадали. Также пострадали двое полицейских.

Московский городской суд в июле 2015 года приговорил Бухникашвили, признанного присяжными виновным в бандитизме, разбое, незаконном обороте оружия и посягательстве на жизнь сотрудника полиции, к 22 годам лишения свободы. Отбывать наказание осужденный должен был в колонии строгого режима до декабря 2035 года. Приволжский районный суд Казани в середине июня 2017 года постановил освободить "вора в законе" Бухникашвили (был этапирован в Казань в мае 2016 года) по его ходатайству в связи с наличием неизлечимого заболевания. Прокуратура обжаловала данное решение райсуда. Верховный суд Татарстана оставил без изменения решение Приволжского районного суда Казани, освободившего от отбывания наказания Бухникашвили в связи с болезнью.