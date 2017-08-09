Шесть военнослужащих пострадали в результате наезда автомобиля под Парижем

ПАРИЖ, 9 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Шесть военнослужащих пострадали в результате наезда автомобиля в парижском пригороде Леваллуа-Перре, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.

Как сообщает телеканал BFMTV, инцидент произошел около 08.15 утра по местному времени (09.15 мск), когда группа военнослужащих покидала казарму.

Жизни пострадавших военных ничего не угрожает.

Розыски автомобиля продолжаются.