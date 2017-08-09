Число жертв землетрясения в провинции Сычуань достигло 19

Ситуация после землетрясения в провинции Сычуань, Китай

Ситуация после землетрясения в провинции Сычуань, Китай

ПЕКИН, 9 авг — РИА Новости, Анна Раткогло. Число жертв разрушительного землетрясения, произошедшего во вторник вечером в китайской юго-западной провинции Сычуань, достигло 19 человек, пострадали 247, сообщает Центральное телевидение КНР.

Ранее сообщалось о 13 погибших и 175 пострадавших.

По данным телеканала, 40 человек находятся в тяжелом состоянии.

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 21.19 по местному времени (16.19 мск) в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань. Позже Китайский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда землетрясения составила 7. После этого было зафиксировано около 770 афтершоков.