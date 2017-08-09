Семья из США обвинила United Airlines в смерти питомца из-за задержки рейса

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Семья из Техаса обвиняет авиакомпанию United Airlines в смерти своей собаки из-за задержки вылета самолета, пишет газета Washington Post.

Как сообщила семья Расмуссен, в воскресенье перед вылетом в Сан-Франциско ветеринар дал разрешение на полет их пятилетнему спаниелю по кличке Лулу. По приезде в аэропорт города Хьюстон собака была передана для размещения в грузовом отсеке для животных, однако из-за неблагоприятных погодных условий вылет рейса был отложен на два часа. Как пишет издание со ссылкой на местную метеорологическую службу, в тот день температура в некоторых районах поднималась почти до 35 градусов по Цельсию. Расмуссены полагают, что именно эта задержка стала причиной гибели их питомца. Издание в свою очередь отмечает, что на данный момент неизвестно где находилась собака на протяжении всего времени ожидания.

"Мы все еще ждем ответов. В пассажирском салоне были серьезные проблемы с кондиционированием воздуха, поэтому мы обеспокоены тем, какие условия были в грузовом отсеке, … а также по поводу того, что это была серьезная халатность со стороны United Airlines", — говорится в заявлении семьи.

В авиакомпании в свою очередь сообщили, что уже связались с клиентом, чтобы выразить свои соболезнования и предложить помощь. "Мы глубоко огорчены всякий раз, когда животное получает травму во время перелетов с нами, мы особенно огорчаемся,… когда оно умирает. Мы проведем тщательное изучение инцидента", — приводит газета заявление авиакомпании.

Как сообщает издание, вместе с Лулу в самолете путешествовала еще одна собака Расмуссенов. Она была возвращена семье здоровой и невредимой.

Ранее группа бизнесменов из штата Айова подала иск к американской авиакомпании United Airlines из-за гибели гигантского кролика Саймона на борту ее самолета. Инцидент произошел на рейсе из Лондона в Чикаго в апреле. По данным СМИ, Саймон — сын самого крупного кролика в мире Дариуса. Как утверждали истцы, авиакомпания халатно отнеслась к перевозке животного и впоследствии неподобающим образом кремировала его. Сторона обвинения требовала возместить затраченные на кролика средства и другие убытки.

United Airlines не раз оказывалась в центре скандалов. Так, трех пассажиров рейса Чикаго-Луисвилл попросили освободить места для сотрудников авиакомпании из-за овербукинга. Когда один из них, доктор Дэвид Дао, отказался, сотрудники службы безопасности насильно вывели его из самолета, причинив травмы. Женщине, летевшей рейсом United Airlines, из-за овербукинга пришлось везти на коленях своего ребенка. Авиакомпания также сняла с рейса молодую пару, которая перед вылетом пересела на другие свободные места в салоне самолета, стоившие дороже из-за повышенной комфортности. Пассажира одного из рейсов United Airlines ужалил скорпион.