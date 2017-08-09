В ДНР обвинили силовиков в почти 50 нарушениях перемирия за сутки

ДОНЕЦК, 9 авг — РИА Новости. Украинские силовики почти 50 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявили в среду журналистам в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Однако продолжают поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.

"За прошедшие сутки ВС Украины 48 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам подверглись районы 21 населенного пункта республики, по которым применялись артиллерия, минометы, гранатометы и стрелковое оружие", — сказали в оперативном командовании ДНР.

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