МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа, его бывший руководитель Пол Манафорт, а также сын главы государства Дональд Трамп-младший начали передавать документы по делу о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы комитету сената, передает агентство Блумберг.

Как сообщил представитель комитета Джордж Хартман, штаб Трампа 2 августа передал около 20 тысяч страниц документов, Манафорт — около 400 страниц. Со стороны Трампа-младшего 4 августа представлено 250 страниц. По данным агентства, в июле комитет сената просил их начать подготовку документов до 2 августа.

Ранее сообщалось, что старший сын президента США Дональд Трамп-младший и бывший руководитель предвыборного штата Трампа Пол Манафорт согласились предоставить юридическому комитету сената материалы и ответить на вопросы сенаторов в частном порядке перед слушаниями 26 июля. Как отмечала газета Politico, что Манафорт согласился предоставить сенатскому комитету документы по прошлогодней встрече Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой.

Имя Весельницкой появилось в прессе в связи со скандалом вокруг ее встречи со старшим сыном Дональда Трампа в 2016 году. Трамп-младший 9 июля сделал заявление, согласно которому он с Полом Манафортом и Джаредом Кушнером виделся с российским адвокатом, а в центре переговоров была программа усыновления в Соединенные Штаты детей из России. Он добавил, что на встречу его пригласили через знакомых и он не знал имени человека, с которым собирался переговорить.

New York Times писала, что Весельницкая заявляла о компромате на Хиллари Клинтон. Однако, как сказал Трамп-младший, "никаких подробностей или дополнительной информации не было предоставлено и даже не предложено, быстро выяснилось, что она не имела значимой информации". По его словам, затем стороны перешли к проблеме усыновления, что и было целью беседы, а якобы наличие компромата было лишь "предлогом для встречи".

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства России в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глав МИД РФ Сергей Лавров, говоря о предполагаемом российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что нет никаких фактов, подтверждающих это.