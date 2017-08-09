Китай обвинил Японию в попытке очернить его армию

ПЕКИН, 9 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Китай сделал представление Японии в связи с публикацией в "Белой книге" по обороне за 2017 год "очерняющей и ложной" информации о КНР, заявил официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.

Япония во вторник опубликовала свою "Белую книгу" за 2017 год, где, по заявлению китайской стороны, 34 из 560 страниц посвящены "безответственным ремаркам касательно национальной оборонной системы Китая".

"Содержащаяся в "Белой книге" Японии, опубликованной минобороны страны 8 августа 2017 года, информация о Китае изобилует неизменными избитыми шаблонами, а также данными, которые злонамеренно очерняют Народно-освободительную армию Китая и откровенно обманывают международное сообщество. Армия Китая решительно выступает против этого и уже сделала японской стороне соответствующее представление", — приводятся слова У Цяня в заявлении на сайте минобороны.

Он также отметил, что Япония в "Белой книге" обвиняет Китай в попытках изменить статус-кво в районе Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей. "На самом деле это японская сторона, которая пытается изменить статус-кво и вызывает беспокойство международного сообщества", — заявил У Цянь.

По его словам, Япония нарушает статус-кво и стабильность в регионе, постоянно увеличивая вооружение и осуществляя целенаправленное боевое развертывание.

Он добавил, что Китай "еще раз настаивает, чтобы Япония переосмыслила историю, уважала факты, прекратила обманывать международное сообщество относительно Китая и не продолжала двигаться по ложной дороге".