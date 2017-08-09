"Классический Трамп": Маккейн раскритиковал угрозы президента в адрес КНДР

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Джон Маккейн раскритиковал слова президента Дональда Трампа, который пообещал "огнем и яростью" ответить на возможные провокации со стороны КНДР. Сенатор-республиканец отметил, что не согласен с комментарием главы государства.

Что сказал Трамп

С громким заявлением Трамп выступил накануне, встречаясь с журналистами.

"Северной Корее лучше больше не угрожать США. Иначе они встретятся с огнём и яростью, которую мир не видел раньше", — цитирует слова американского лидера агентство Рейтер.

В субботу Совбез ООН единогласно принял новую резолюцию по КНДР, которая ужесточает санкции против этой страны. По подсчетам США, ограничения позволят сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около трех миллиардов долларов, на один миллиард.

При этом Вашингтон отказался зафиксировать в резолюции отказ от попыток смены режима в Северной Корее.

В ответ Пхеньян назвал документ Совбеза ООН "гангстерским действием" и пригрозил предпринять "стратегические шаги".

Протесты Маккейна

Джон Маккейн заявил, что не согласен со словам Трампа.

"Если ты говоришь, что намерен что-то сделать, то ты должен быть на это способен. Я не думаю, что так нужно подходить к подобному вопросу, к подобному вызову", — сказал сенатор в эфире радио KTAR.

Политик добавил, что ему не совсем понятен смысл слов Трампа.

"Я не знаю, что он такое говорит, я давно прекратил попытки истолковать то, что он говорит. Это не что-то ужасное, но это классический Трамп, в том смысле, что он все преувеличивает", — подчеркнул Маккейн.

Маккейн является председателем комитета сената по вооруженным силам, что позволяет ему влиять на внешнюю и оборонную политику США.

Призывы к диалогу

Заявление Трампа раскритиковали и представители Демократической партии. Так, сенатор от Калифорнии, экс-председатель комитета по разведке Дайэнн Файнстайн считает, что Вашингтон должен начать диалог с Пхеньяном.

"Изоляция Северной Кореи не остановила их стремление к приобретению ядерного оружия. Президент Трамп тоже не помогает разрешить ситуацию своими помпезными заявлениями. США должны поскорее начать диалог высокого уровня с Северной Кореей без каких-либо предварительных условий", — заявила она.

Сенатор также отметила, что единственным "разумным путем" решения проблемы является дипломатия.

Мнение американцев

При этом более половины американцев считают КНДР большой угрозой для Штатов. Как показали результаты опроса компании SSRS, проведенного по заказу телеканала CNN, такого мнения придерживаются 62 процента жителей США.

Три четверти американцев — 77 процентов — считают, что КНДР способна нанести ракетный удар по США.

При этом лишь 37 процентов одобряют то, как Трамп подходит к решению северокорейской проблемы, 50 процентов — не одобряют, а еще 13 процентов опрошенных не определились с ответом.

Социологи заявили, что число людей, опасающихся КНДР, растет: в марте Северную Корею считали угрозой лишь 48 процентов респондентов.

Опрос проводился 3-6 августа, социологи опросили 1018 совершеннолетних жителей США. Статистическая погрешность составляет плюс-минус 3,6 процентных пункта.