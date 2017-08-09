В Лондоне задержали мужчину по подозрению в терроризме

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Подразделение столичной полиции Великобритании по борьбе с терроризмом арестовало мужчину по подозрению в терроризме, говорится в заявлении Скотланд-Ярда.

"Двадцатишестилетний мужчина был задержан на северо-западе Лондона примерно в 19.30 (21.30 мск). Мужчина, который был арестован в соответствии с разделом 41 закона о терроризме 2000 года, был перевезен в полицейское отделение на юге Лондона, где он остается под стражей", — отмечается в заявлении.

В операции по задержанию участвовали вооруженные полицейские. Тем не менее, никаких выстрелов во время задержания произведено не было.