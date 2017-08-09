ТОКИО, 9 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал к срочному повышению обороноспособности страны и глубокой военной реформе в связи с последними угрозами КНДР, сообщило агентство Ренхап.

"Я считаю, что нам нужна полная военная реформа на уровне возрождения, а не внесение каких-то улучшений или модификаций", — сказал президент на встрече с главнокомандующими вооруженных сил.

Он подчеркнул, что перед Южной Кореей стоит "срочная задача по обеспечению обороноспособности для противодействия ядерным и ракетным провокациям КНДР".

Ранее КНДР обнародовала заявление стратегических сил, в котором говорится о плане нанесения удара по району Гуама. Причем подчеркивается, что план вскоре будет доложен Ким Чен Ыну, а затем может быть реализован в любой момент, когда Главнокомандующий примет такое решение.

В четверг газета Washington Post со ссылкой на источники в американской разведке сообщила, что КНДР разработала уменьшенный ядерный заряд, который может быть использован как боеголовка для межконтинентальных ракет.

С 2006 года КНДР провела пять испытаний ядерного оружия, последнее из которых состоялось 9 сентября 2016 года. Мощность заряда составила от 20 до 30 килотонн, что вдвое превышает мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году. Пхеньян заявил, что был испытан как раз уменьшенный ядерный заряд, однако достоверных подтверждений этого не было предоставлено.

КНДР в июле провела два испытания баллистических ракет "Хвасон-14". По данным США, Южной Кореи и Японии, ракеты являются межконтинентальными. По данным военных РФ, выпущенные КНДР баллистические ракеты были средней дальности. КНДР, в свою очередь, оба раза заявляла об успешном проведении пусков межконтинентальных баллистических ракет.

В субботу СБ ООН единогласно принял новую резолюцию по КНДР, которая ужесточает санкции против этой страны.