США и РФ проведут заседание комиссии по делам военнопленных в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 9 авг — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США и Россия проведут следующее заседание в рамках двусторонней комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести в октябре в Вашингтоне, сообщил РИА Новости заместитель начальника управления министерства обороны РФ по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов.

Он отметил, что встреча состоится "в рамках рабочей группы комиссии по Афганистану и холодной войне".

Как подчеркнул собеседник агентства, всего в нынешнем году было запланировано четыре подобных встречи. Одна из рабочих групп — по Корейской войне — встречается в Вашингтоне сейчас. Заседания двух групп — по Второй мировой войне и по войне во Вьетнаме — уже состоялись ранее.

"Все переговоры ведутся в рамках этих групп, привлекаются специалисты, на практике реализующие задачи, которые мы друг другу ставим. Они также дают ответы на ранее заданные вопросы технического характера", — сказал Таранов.