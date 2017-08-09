КНДР пригрозила нанести ракетный удар по американской базе на Гуаме

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Северокорейские военные рассматривают возможность нанесения ракетного удара по американской военной базе на острове Гуам в Тихом океане, пишет агентство Ренхап.

Как отмечает агентство со ссылкой на заявление стратегических сил Северной Кореи, опубликованное Центральным телеграфным агентством Кореи, военные рассматривают эти меры для того, чтобы передать американским властям сигнал, что КНДР способна нейтрализовать военные базы США на Гуаме при помощи баллистических ракет средней дальности "Хвасон-12".

На острове располагается американская военная авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.

Угрозы "огнем и яростью"

Накануне президент США Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнем и яростью" в случае, если Северная Корея действительно будет представлять угрозы американским территориям.

"Северной Корее лучше больше не угрожать США. Иначе они встретятся с огнём и яростью, которую мир не видел раньше", — сказал Трамп.

Северокорейские испытания и новые санкции

В США такое заявление Трампа раскритиковали многие политики, включая сенатора Джона Маккейна, который отметил, что американскому лидеру необходимо изменить подход к подобному вопросу.

В прошедшем месяце северокорейские военные провели два испытания баллистических ракет "Хвасон-14". Как сообщают американские, южнокорейские и японские эксперты, эти снаряды являются межконтинентальными. Российские военные утверждают, что выпущенные с территории КНДР ракеты были средней дальности.

Что касается самого Пхеньяна, то оба раза северокорейские власти заявляли об успешных пусках межконтинентальных баллистических ракет.

В субботу Совбез ООН принял резолюцию, расширяющую санкции в отношении КНДР. Американская сторона, которая и выступила автором резолюции, подсчитала, что новые ограничения на треть сократят ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около трех миллиардов долларов.

Новые ограничительные меры предусматривают запрет на импорт из Северной Кореи железа, угля, морепродуктов. Кроме того, будут заморожены счета Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, запретят вход в порты всех государств.