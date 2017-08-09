Региональный альянс АЛБА осудил санкции против Венесуэлы

МОНТЕВИДЕО, 9 авг – РИА Новости. Региональное объединение АЛБА ("Боливарианский альянс для народов нашей Америки") осудило экономические санкции против Венесуэлы и призвало к "конструктивному и уважительному" диалогу в этой стране, говорится в итоговом документе политического совета организации, заседание которого прошло во вторник в Каракасе.

"Мы осуждаем экономические санкции против венесуэльского народа, которые являются явным нарушением международного права, прав человека и неприемлемым вмешательством, единственной целью которого является нанесение прямого ущерба боливарианскому правительству и народу Венесуэлы", — говорится в обнародованном итоговом документе.

По мнению подписавших документ, санкции в отношении Венесуэлы лишь препятствуют разрешению кризисной ситуации. "Мы вновь призываем к установлению конструктивного и уважительного диалога для продвижения вперед в деле (восстановления) политической и экономической стабильности в Венесуэле", — говорится в тексте.

"Осуждаем существующий план, который выработала и продолжает претворять в жизнь империя, который направлен на то, чтобы не допустить движения вперед прогрессистских правительств региона. Мы сознательно готовы сопротивляться этому и бороться так, как делает это венесуэльский народ", — говорится в декларации.

АЛБА была создана по инициативе Чавеса и Фиделя Кастро в 2004 году в противовес американской инициативе свободной экономической зоны двух Америк. В состав АЛБА входят такие страны Латинской Америки и Карибского бассейна, как Боливия, Венесуэла, Куба, Эквадор, Никарагуа, Доминика, Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Гренада и Сент-Китс и Невис.