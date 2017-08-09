В Косово задержали шесть россиян за незаконное пересечение границы

БЕЛГРАД, 9 авг — РИА Новости. Шесть граждан России и еще пятеро сербов были задержаны во вторник в крае Косово за незаконное пересечение границы со стороны Сербии, сообщила полиция самопровозглашенной республики.

Сообщается, что полицейские получили информацию о том, что сербские и российские граждане попытаются незаконно проникнуть со стороны центральной Сербии на территорию Косово близ города Подуево.

"Пограничная полиция, включая группы по патрулированию границы, предприняла все необходимые меры, в результате которых около 13:45 на упомянутом месте, точно возле знака предупреждения KFOR, указывающего, что вблизи находится граница, остановила два автомобиля с сербскими номерными знаками, в которых находились подозреваемые", — говорится в сообщении.

Имена задержанных не раскрываются, но обнародованы их инициалы и даты рождения. Из числа граждан РФ задержаны мужчины А.К. 1974 года рождения, А.П. 1975 года рождения, девушка И.П. 2002 года рождения, а также две женщины с одинаковыми инициалами Е.П. 1975 и 1974 годов рождения и О.К. 1977 года рождения.

Все задержанные были отправлены на допрос в полицию. О произошедшем уведомлены адвокатская палата Косово и российская дипломатическая канцелярия в Приштине (является подразделением посольства РФ в Сербии).

Албанские власти Косово в одностороннем порядке провозгласили независимость края от Сербии в 2008 году. Сербия, Россия и многие другие страны мира не признают косовский суверенитет. Для ряда стран, в первую очередь не признающих независимость Косово, местные власти ввели визовый режим — для въезда в непризнанную республику им нужно получать косовскую визу или иметь действующую шенгенскую визу.