В Финляндии пропали сорок сборщиков ягод из Украины и Эстонии

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В финском муниципалитете Тууповаара пропали 40 иностранных сборщиков ягод, среди них 37 граждан Украины и три гражданина Эстонии, передает телерадиокомпания Yle.

Сообщается, что изначально группу сборщиков должны были разместить в населенном пункте Ююка в Северной Карелии, но в итоге их отправили в город Йоэнсуу.

На протяжении нескольких дней сборщики находились в охотничьем клубе. Местные жители оказывали им помощь и предоставляли продукты. Во вторник группа сборщиков пропала, их местонахождение неизвестно.

По данным телерадиокомпании, неизвестно, кто привез их в Йоэнсуу и кто мог их оттуда увезти.