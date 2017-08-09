Число жертв землетрясения в Китае возросло до девяти человек

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Девять человек погибли и еще 164 получили ранения в результате сильного землетрясения на юго-западе КНР, в провинции Сычуань, сообщают местные власти.
В Китайском сейсмологическом центре сообщили, что магнитуда землетрясения, после которого были зафиксированы свыше 100 афтершоков, составила 7.
Угроза жизни туристов
Местная пожарная служба заявила об обрушении лобби отеля "Тяньтан" в результате нескольких сильных толчков. В момент бедствия в здании находились около двух тысяч туристов, из которых около 500 были эвакуированы. Информация о судьбе остальных посетителей отеля не приводится.
В АТОР отметили, что российские туристы, скорее всего, не пострадали в результате бедствия, так как большинство россиян сейчас отдыхает на острове Хайнань, а не на материковой части КНР.
Ситуционно-кризисный центр МИД также не располагает информацией о наличии граждан РФ среди пострадавших.
Новое землетрясение
Европейский средиземноморский сейсмологический центр сообщил о новом мощном землетрясении в КНР, уже на северо-западе страны.
По предварительным данным, подземные толчки, которые ощущались и в соседнем Казахстане, были зафиксированы в 23:37 по времени UTC (2.27 мск). Сейсмологи уточнили, что магнитуда нового толчка составила 6,6. После землетрясения на северо-западе страны зафиксированы три афтершока.
Информации о погибших и пострадавших пока не поступало.