Число жертв землетрясения в Китае возросло до девяти человек

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Девять человек погибли и еще 164 получили ранения в результате сильного землетрясения на юго-западе КНР, в провинции Сычуань, сообщают местные власти.

Отмечается, что шестеро погибших были туристами, двое — местными жителями, а личность еще одной жертвы землетрясения не установлена.

В Китайском сейсмологическом центре сообщили, что магнитуда землетрясения, после которого были зафиксированы свыше 100 афтершоков, составила 7.

Угроза жизни туристов

Местная пожарная служба заявила об обрушении лобби отеля "Тяньтан" в результате нескольких сильных толчков. В момент бедствия в здании находились около двух тысяч туристов, из которых около 500 были эвакуированы. Информация о судьбе остальных посетителей отеля не приводится.

Также в дальнейшем местные власти заявили, что свыше 30 тысяч туристов были эвакуированы из опасных районов после мощного землетрясения. Им также были предоставлены предметы первой необходимости.

В АТОР отметили, что российские туристы, скорее всего, не пострадали в результате бедствия, так как большинство россиян сейчас отдыхает на острове Хайнань, а не на материковой части КНР.

Ситуционно-кризисный центр МИД также не располагает информацией о наличии граждан РФ среди пострадавших.

© REUTERS / CNS/Chen Yunhua Ситуация после землетрясения в округе Цзючжайгоу, префектура Нгава, провинция Сычуань, Китай. 8 августа 2017 © REUTERS / CNS/Chen Yunhua Ситуация после землетрясения в округе Цзючжайгоу, префектура Нгава, провинция Сычуань, Китай. 8 августа 2017

Новое землетрясение

Европейский средиземноморский сейсмологический центр сообщил о новом мощном землетрясении в КНР, уже на северо-западе страны.

По предварительным данным, подземные толчки, которые ощущались и в соседнем Казахстане, были зафиксированы в 23:37 по времени UTC (2.27 мск). Сейсмологи уточнили, что магнитуда нового толчка составила 6,6. После землетрясения на северо-западе страны зафиксированы три афтершока.

Информации о погибших и пострадавших пока не поступало.