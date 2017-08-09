ВВС Израиля нанесли удары по сектору Газа в ответ на выпущенную ракету

МОСКВА/ГАЗА, 9 авг — РИА Новости. ВВС Израиля ответили на выпущенную ранее из сектора Газа ракету ударами по объектам движения ХАМАС, несколько человек пострадали.

Ранее сообщалось, что с территории сектора Газа в сторону Израиля была выпущена ракета, никто не пострадал. По данным издания Times of Israel, снаряд, запущенный из сектора Газа, упал на открытую местность в региональном совете Хоф-Ашкелон.

"В ответ целью самолета ВВС Израиля стали два поста (исламистского движения — ред.) ХАМАС на севере сектора Газа", — говорится в сообщении Армии обороны Израиля, опубликованном в официальном микроблоге в Twitter.

Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, израильские военные самолеты бомбили объекты палестинских группировок в городе Газа и в северной части сектора Газа, где обстрел был отчетливо слышен после полуночи.

По данным газеты Jerusalem Post, израильские военные заявили, что страна "полностью привлекает к ответственности террористическую организацию за действия в секторе" Газа.

Как сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на медицинские источники и источники в службе безопасности Палестины, при ударе ВВС Израиля пострадали три человека, состояние одного из них оценивается как критическое.

Ответственность за обстрелы Израиль традиционно возлагает на правящее в анклаве исламистское движение ХАМАС, требуя от него обеспечить соблюдение всеми палестинскими фракциями перемирия, которое действует с осени 2014 года. На ракетные пуски военные обычно отвечают ударами авиации или артиллерии по инфраструктуре боевиков.