В Донбассе двое украинских военных погибли от разрыва орудия

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Двое украинских военнослужащих погибли, еще пятеро получили ранения в Донбассе после того, как одно из орудий силовиков "вышло из строя и разорвалось" в ходе обстрела позиций ополченцев, сообщает пресс-центр военной операции в Facebook.
Кроме того, по информации пресс-центра, в Донбассе наблюдались незначительные огневые перестрелки, нарушающие спокойствие.
Ранее командование ДНР сообщило, что две украинские диверсионные группы подорвались на собственных минах, понеся боевые потери.
"Хлебное" перемирие
Несмотря на то, что накануне глава Генштаба вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко заявил, что ситуация на востоке Украины стабилизировалась с момента объявления перемирия, однако обстрелы с обеих сторон продолжаются.
Военная операция
В апреле 2014 года украинские власти начали операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые объявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. По информации Организации Объединенных Наций, в результате конфликта на востоке Украины погибли более десяти тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается специальной контактной группой в ходе встреч в столице Белоруссии. Данная группа с момента начала конфликта приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации.
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