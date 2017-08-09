В Донбассе двое украинских военных погибли от разрыва орудия

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Двое украинских военнослужащих погибли, еще пятеро получили ранения в Донбассе после того, как одно из орудий силовиков "вышло из строя и разорвалось" в ходе обстрела позиций ополченцев, сообщает пресс-центр военной операции в Facebook.

"Около 4:00 незаконные вооруженные формирования начали обстрелы украинских укреплений неподалеку от Марьинки. В ответ силы АТО (так власти Украины называют военную операцию в Донбассе. — Прим. ред.) накрыли противника плотным огнем. В ходе этого противостояния одно из наших вооружений вышло из строя и разорвалось. В результате этого трагического инцидента двое украинских военных погибли, пять — получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра.

Кроме того, по информации пресс-центра, в Донбассе наблюдались незначительные огневые перестрелки, нарушающие спокойствие.

Ранее командование ДНР сообщило, что две украинские диверсионные группы подорвались на собственных минах, понеся боевые потери.

"Хлебное" перемирие

Частые перестрелки между конфликтующими сторонами проходят на фоне достигнутого контактной группой по Украине перемирия, которое вступило в силу 24 июня и должно продлиться до 31 августа.

Несмотря на то, что накануне глава Генштаба вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко заявил, что ситуация на востоке Украины стабилизировалась с момента объявления перемирия, однако обстрелы с обеих сторон продолжаются.

Военная операция

В апреле 2014 года украинские власти начали операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые объявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. По информации Организации Объединенных Наций, в результате конфликта на востоке Украины погибли более десяти тысяч человек.

Что касается потерь среди украинских военнослужащих, то ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что с начала военной операции в Донбассе свыше 2300 силовиков погибли, еще более 8000 военных получили ранения различной степени. Кроме того, небоевые потери среди украинских военнослужащих составили 871 человек. В итоге, 3178 украинских силовиков погибли в ходе военной операции на востоке Украины.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается специальной контактной группой в ходе встреч в столице Белоруссии. Данная группа с момента начала конфликта приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации.