Опрос показал, сколько американцев считают КНДР большой угрозой

ВАШИНГТОН, 9 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Более 60% американцев считает КНДР большой угрозой, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения компании SSRS, проведенного по заказу CNN.

По данным опроса, 62% назвали КНДР серьезной угрозой против 48% в марте текущего года. Также 77% считают, что КНДР способна нанести ракетный удар по США.

При этом лишь 37% одобряют то, как президент США Дональд Трамп подходит к решению проблемы КНДР, 50% — не одобряют, 13% не определились с ответом.

Трамп заявил во вторник, что Северной Корее лучше не угрожать США, "иначе они встретятся с огнем и яростью, которую мир не видел раньше". КНДР в ответ пригрозила нанести ядерный удар по американской военной базе на атолле Гуам в Тихом океане.

Опрос проводился 3-6 августа, участвовало 1018 совершеннолетних жителей США. Статистическая погрешность по методологии опроса составляет плюс-минус 3,6 процентных пункта.

КНДР испытала в течение месяца две ракеты "Хвасон-14", которые американские военные считают межконтинентальными, а российские — средней дальности. В ответ на ракетные запуски Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, которая ужесточает санкции против КНДР.