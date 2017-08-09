Сейсмологи назвали магнитуду нового мощного землетрясения в Китае

ПЕКИН, 9 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Китайский сейсмологический центр уточнил магнитуду произошедшего в среду утром в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР землетрясения, она составила 6,6.

Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении магнитудой 6,4.

По данным китайских сейсмологов, землетрясение произошло в уезде Цзинхэ в Боро-Тала-Монгольском автономном округе Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

Подземные толчки зафиксированы в 07.27 по местному времени (2.27 мск). Эпицентр располагался в 96 километрах к югу от села Достык в Казахстане. Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Во вторник в 21.19 по местному времени (16.19 мск) в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 7. После этого было зафиксировано более 100 афтершоков. По последним данным, погибли 9 человек, более 160 пострадали.