ВАШИНГТОН, 9 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Сенатор-демократ от Калифорнии, экс-председатель комитета по разведке Дайэнн Файнстайн раскритиковала угрозы президента США Дональда Трампа ответить КНДР "огнем и яростью" на возможные провокации.

"Изоляция Северной Кореи не остановила их стремление к приобретению ядерного оружия. Президент Трамп тоже не помогает разрешить ситуацию своими помпезными заявлениями. США должны поскорее начать диалог высокого уровня с Северной Кореей без каких-либо предварительных условий. Я считаю, что дипломатия — единственный разумный путь", — говорится в заявлении Файнстайн.

Трамп заявил во вторник, что Северной Корее лучше не угрожать США, "иначе они встретятся с огнем и яростью, которую мир не видел раньше". КНДР в ответ пригрозила нанести ядерный удар по американской военной базе на атолле Гуам в Тихом океане.

КНДР испытала в течение месяца две ракеты "Хвасон-14", которые американские военные считают межконтинентальными, а российские — средней дальности. В ответ на ракетные запуски Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, которая ужесточает санкции против КНДР.