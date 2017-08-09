Из Сычуани после землетрясения эвакуировали более 30 тысячи туристов

ПЕКИН, 9 авг — РИА Новости, Анна Раткогло. Власти Нгава-Тибетско-Цянского автономного округа в китайской провинции Сычуань эвакуировали 31,5 тысячи туристов из опасных районов после мощного землетрясения, говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице в Weibo администрации округа.

"К настоящему моменту в безопасные места эвакуированы 31, 5 тысячи туристов, им предоставлены предметы первой необходимости", — говорится в сообщении.

Ранее власти сообщили, что число погибших в результате землетрясения достигло девяти человек, пострадавших — 164.

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в 21.19 по местному времени (16.19 мск) в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань. После этого было зафиксировано более 100 афтершоков.