Ряд стран Америки призвал Венесуэлу отказаться от учредительного собрания

Мальчик пробегает под флагом Венесуэлы во время протестов в Каракасе. Архивное фото

Мальчик пробегает под флагом Венесуэлы во время протестов в Каракасе. Архивное фото

МОНТЕВИДЕО, 8 авг — РИА Новости. Главы дипломатических ведомств и послы 17 государств Южной и Северной Америк по итогам состоявшейся в перуанской столице встречи призвали власти Венесуэлы отменить решение о созыве учредительного собрания, сообщил глава МИД Перу Рикардо Луна.

"Мы приняли решение собраться с тем, чтобы понять, что можно сделать (для того, чтобы изменить ситуацию в Венесуэле — ред.), в первую очередь обратить вспять создание учредительного собрания, а также для того, чтобы акты, принятые этим учредительным собранием, рассматривались бы как нелегитимные тем сообществом стран, которые здесь собрались", — заявил Луна в ходе пресс-конференции, состоявшейся после более чем восьмичасовой встречи дипломатов. Прямая трансляция пресс-конференции велась в социальных сетях.

"Это не двусторонняя проблема, например, между Бразилией и Венесуэлой или между Перу и Венесуэлой, это особая региональная проблема", — сказал Луна.

Во встрече приняли участие главы МИД Аргентины, Бразилии, Канады, Чили, Колумбии, Коста-Рики, Гватемалы, Гайаны, Гондураса, Ямайки, Мексики, Панамы, Парагвая, Перу и Сент-Люсии. Уругвай и Гренада направили на встречу послов.

Ситуация в стране обострилась после созыва учредительного собрания, объявленного по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признает прошедшие выборы в учредительное собрание, указывая, что его созыв должен был быть осуществлен через референдум. Во вторник национальное учредительное собрание провозгласило себя главным органом власти, приняв указ, согласно которому ни одна ветвь власти в стране не сможет никаким образом препятствовать решениям нового законодательного органа.