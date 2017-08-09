КНДР изучает возможность нанесения удара по американским военным объектам

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Военные КНДР изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана, передает агентство Ренхап.

Как пишет агентство со ссылкой на заявление стратегических сил Северной Кореи, которое опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), военные рассматривают меры для передачи серьезного сигнала о том, что они могут нейтрализовать военные базы США на острове Гуам при помощи баллистических ракет средней дальности "Хвасон-12".

На острове Гуам расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.

КНДР в июле провела два испытания баллистических ракет "Хвасон-14". По данным США, Южной Кореи и Японии, ракеты являются межконтинентальными. По данным военных РФ, выпущенные КНДР баллистические ракеты были средней дальности. КНДР, в свою очередь, оба раза заявляла об успешном проведении пусков межконтинентальных баллистических ракет.